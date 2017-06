Durch das Urteil des Verfassungsgerichts gegen die Atomsteuer darf auch die Deutsche Bahn mit Rückzahlungen rechnen. Konzern-Kreisen zufolge soll das Geld anders als bei den großen Versorgern an die Stromkunden fließen.

Nach dem Verfassungsgerichtsurteil zur Atomsteuer will die Deutsche Bahn Rückzahlungen an ihre Strom-Kunden weitergeben. Das sagten Bahn-Vertreter am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Eisenbahnunternehmen als Bezieher von Bahnstrom sollten nun in dem Maße ...

Den vollständigen Artikel lesen ...