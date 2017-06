INFINEON enthält ein Korrekturrisiko bis 15 Prozent, wenn die Ergebnisse zum 30.06. negativ aufgenommen werden, und eine Performance von 25 Prozent für das Gegenteil. Warum?br/>

INFINEON ist die einzige echte Technikwette im DAX. Nicht vergleichbar mit SAP. Chef Reinhard Ploss formuliert es so: Nach dem gescheiterten Erwerb von WOLF SPEED kann INFINEON nur über weitere Akquisitionen im mittleren Umfeld wachsen, um im Kerngeschäft Automotive mit 44 Prozent des Konzernumsatzes mit den neuen Herausforderungen rd. um das Elektroauto mitzuhalten. Auch die Sensortechnik für das autonome Fahren spielt eine größere Rolle. In der neuen Autotechnik stecken voraussichtlich 25 Prozent mehr Chips zwecks Steuerung. Aktueller Marktwert 22 Mrd. Euro für ca. 7,6 Mrd. Euro Umsatz in diesem Jahr sind vorerst ein Grenzwert. Auf den akquisitorischen Ausbau von INFINEON kommt es mithin an.br/>

Denn INFINEON hält zurzeit 10,7 Prozent des Marktvolumens im Automotive-Segment. Nur NXP als neue Tochter von QUALCOMM ist größer. Es folgen TEXAS INSTRUMENTS und ST MICROELECTRONICS mit jeweils rd. 7,4/7,8 Prozent. INFINEON ist deshalb eine Wette darauf, wie geschickt das Ploss-Team die Erweiterung über Firmenkäufe forciert und richtig finanziert. Ideal wäre es, wenn es erst eine kurze Korrektur gibt, denn dann erweitert sich das Potenzial auf deutlich über 35 Prozent.br/>

