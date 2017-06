Liebe Leser,

finde ich klasse, wenn ein Unternehmen damit Gewinne macht, dass es nützliche Dienste für die Menschheit leistet. So geschehen gerade bei Innogy. Die haben im und am Ijsselmeer (küstennah und auf dem Deich) alte Windenergie-Anlagen ersetzen lassen, die teilweise in den 1980ern errichtet worden waren. Damals gehörten sie zu den fortschrittlichsten - heute jedoch liefern die neuen Windenergie-Anlagen des Herstellers Enercon, die Innogy dort installieren ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...