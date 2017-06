Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Baustoffherstellers Wienerberger von 16,80 Euro auf 22,20 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung lautet unverändert "Hold".

Erste-Analyst Daniel Lion verweist auf das positive Marktumfeld zur Begründung der Kurszielerhöhung. Die Nachfrage im Ziegelsegment sei besonders gut in der CEE-Region, aber auch in Westeuropa ginge es voran. In den USA entwickle sich das Geschäft ebenfalls gut, allerdings könne hier aufgrund der Fusion zwischen den beiden Unternehmen Boral und Forterra etwas Preisdruck entstehen. Für eine weitere Aufwärtsbewegung bei der Wienerberger-Aktie bleibt jedoch nur wenig Luft, da der positive Trend bereits in dem derzeitigen Kurs eingepreist sei, schreibt Lion.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 1,16 Euro für 2017, sowie 1,49 bzw. 1,76 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,35 Euro für 2017, sowie 0,45 bzw. 0,50 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am Donnerstagnachmittag notierten die Wienerberger-Titel an der Wiener Börse minus 0,80 Prozent auf 20,545 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: AT0000831706