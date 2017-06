Die ordentliche Hauptversammlung vom 21. Juni 2017 hat beschlossen, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von 7.124.794,40 Euro zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,04 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden (583.596,00 Euro) und den Restbetrag in Höhe von 6.541.198,40 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.



Die Dividende wird ab dem 26. Juni 2017 über die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, durch die depotführenden Kreditinstitute an die Aktionäre ausgezahlt..



Da die Dividende in vollem Umfang aus dem steuerlichen Einlagenkonto im Sinne des § 27 KStG geleistet wird, erfolgt die Auszahlung ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag. Bei inländischen Aktionären unterliegt die Dividende nicht der Besteuerung. Eine Steuererstattungs- oder Steueranrechnungsmöglichkeit ist mit der Dividende nicht verbunden.