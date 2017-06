Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach einem Besuch in der Zentrale des Tochter MCDecaux auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32,20 Euro belassen. Die Wachstumschancen des Außenwerbespezialisten in Japan seien stark, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer Studie vom Donnerstag. Nach den jüngsten Aufträgen in Tokio rücke das Japangeschäft der Wachstumsausblick dort zunehmend in den Fokus der Anleger. Grundsätzlich sieht der Experte die langfristigen Chancen im Außenwerbesegment positiv, aus Bewertungsgründen halte er aber an seinem neutrale Votum fest./tav/la

ISIN: FR0000077919