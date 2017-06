--OLG folgt Metro bei einem Teil der Klagen

--Wegen Feststellungsklagen jedoch keine Freigabe

--Metro sieht sich mit Aufspaltung weiter im Zeitplan

(NEU: Reaktion von Metro)

Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Handelsriese Metro ist im juristischen Streit um die geplante Konzernaufspaltung zwar einen Schritt weiter, aber noch nicht ganz am Ziel. Das Oberlandesgericht Düsseldorf beurteilte nach einer mündlichen Verhandlung am Donnerstag zwar die anhängigen Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen von Aktionären als offensichtlich unbegründet, wie Gerichtssprecher Andreas Vitek sagte. Wegen ebenfalls anhängiger Feststellungsklagen entschieden die Richter jedoch nicht über den Freigabeantrag selbst.

Damit kann Metro zwar jetzt den Antrag stellen, den Beschluss über die Aufspaltung des Konzerns in das Handelsregister einzutragen. Der Erfolg dieses Antrags hängt jedoch davon ab, ob die dortigen Richter im Hinblick auf die Feststellungsklagen der heutigen OLG-Entscheidung folgen.

Das ist jedoch sehr wahrscheinlich. Ein Anwalt der Metro sagte, 95 Prozent der Ernte seien eingefahren. Die Metro äußerte sich optimistisch, die Trennung ohne Verzögerungen vollziehen zu können. "Wir erwarten den Börsengang der künftigen Metro AG Mitte Juli", sagte Konzernchef Olaf Koch.

Metro will das Geschäft mit dem Lebensmittelgroß- und -einzelhandel (Metro Cash & Carry sowie Real) abspalten und unter dem Namen Metro eigenständig an die Börse bringen. Das übrige Geschäft der Elektronikmärkte Media-Markt und Saturn soll an der Börse als Ceconomy AG laufen.

Gegen die schon im März vergangenen Jahres angekündigte Aufspaltung hatten insgesamt fünf Metro-Aktionäre Klagen erhoben. Unter den Klägern ist auch die Holding Convergenta, die für die Familie des Media-Saturn-Gründers Erich Kellerhals ihre knapp 22-prozentige Beteiligung an der Media-Saturn-Holding GmbH in Ingolstadt hält. Kellerhals liegt seit Jahren mit der Metro-Führung juristisch im Clinch, hat bislang aber keines der Verfahren gewinnen können.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/kla/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2017 09:43 ET (13:43 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.