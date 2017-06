US-Präsident Trump hat Katar auf die Liste jener Länder gesetzt, von denen eine Terrorgefahr ausgeht. Nun will sich Akbar Al Baker, Chef von Qatar Airways, zehn Prozent an der größten Fluggesellschaft der USA sichern.

Für Akbar Al Baker, Chef von Qatar Airways, zählt nur das Geschäft. Die aktuellen politischen Unruhen am Persischen Golf, wo die Nachbarstaaten das Emirat Katar wegen angeblicher Unterstützung von Terroristen isoliert hat, versucht er nach Kräften zu ignorieren.

Am Dienstag etwa nahm er - unbeeindruckt vom diplomatischen Konflikt - in Le Bourget bei Paris den Preis für die beste Airline der Welt entgegen. Am Donnerstag legte er nach: Qatar Airways will zehn Prozent der Anteile an American Airlines erwerben - mit fast 199 Millionen Fluggästen im vorigen Jahr die größte Airline in den USA.

Aus einer Mitteilung ...

