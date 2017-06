Einstellung Aufnahme

ISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA8467851033 Spartan Energy Corp. 22.06.2017 CA8467856081 Spartan Energy Corp. 23.06.2017 Tausch 3:1

CA74840V1004 Friday Night Inc. 22.06.2017 CA3583671001 Friday Night Inc. 23.06.2017 Tausch 1:1

MHY2109Q5075 Dryships Inc. 22.06.2017 MHY2109Q6065 Dryships Inc. 23.06.2017 Tausch 5:1