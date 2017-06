Ein "schützendes Europa" will der neue französische Präsident und eine enge Partnerschaft mit Deutschland. Bei seinem ersten EU-Gipfel trifft Macron auf hohe Erwartungen - und schwierige Themen.

Deutschland und Frankreich wollen der Europäischen Union gemeinsam neuen Schub geben und den Brexit rasch abhaken. Es gehe um eine gute Zukunft für die 27 bleibenden EU-Länder und nicht vorrangig um die Verhandlungen mit Großbritannien, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag zum Auftakt des EU-Gipfels in Brüssel. Sie setze auf Kreativität und neue Impulse durch Frankreichs neuen Präsidenten Emmanuel Macron. Dieser betonte seine enge Partnerschaft mit Merkel und sagte: "Wir arbeiten mit Deutschland Hand in Hand."

Macron hatte nach seinem Wahlsieg im Mai für Aufbruchstimmung in der EU gesorgt und auch Merkel für seine Forderung nach Reformen gewonnen. Bei seinem ersten Gipfel mit der Kanzlerin und den übrigen EU-Staats- und Regierungschefs standen etliche Großthemen auf der Tagesordnung, darunter Wachstums-, Handels- und Migrationspolitik, ein Bekenntnis zum Klimaschutz und der Rückblick auf die erste Runde der Brexit-Verhandlungen am Montag. Fortschritte erhoffte man sich vor allem für eine gemeinsame Verteidigungspolitik.

Macron ...

Den vollständigen Artikel lesen ...