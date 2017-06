Für die hochdynamische und flexible Industrie 4.0-Produktion spielen Funklösungen eine Schlüsselrolle. Sie reduzieren aufwändige Verkabelung, ermöglichen flexible Kommunikationsansätze und helfen dabei, neue Anwendungsfelder zu erschließen.

In seinem neuen Positionspapier »Funktechnologien für Industrie 4.0« weist der VDE jedoch darauf hin, dass die Anforderungen an Latenz, Zuverlässigkeit, Reichweite, Fehlertoleranz, Sicherheit und Möglichkeiten zur Lokalisierung so hoch sind, dass sie mit derzeit verfügbaren Funktechnologien für eine Vielzahl der zu adressierenden industriellen Anwendungsszenarien nicht erfüllt werden können. Das Positionspapier wurde auf dem Industrie 4.0 Practice Summit in Würzburg vorgestellt.

Die VDE-Experten analysieren den Status quo und den Handlungsbedarf und geben Empfehlungen für das politische, regulatorische und industrielle Umfeld von Industrie 4.0. Eines steht fest: Neue Funksysteme müssen entwickelt und schrittweise in bestehende Infrastrukturen eingebunden werden.

Standardisierte Lösungen sichern Investitionen

Die VDE-Experten skizzieren in ihrem Papier das Anforderungsprofil künftiger Funktechnologien. ...

