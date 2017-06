MÜNCHEN, DEUTSCHLAND -- (Marketwired) -- 06/22/17 -- Die Analysten von Gartner haben Workday, einen führenden Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen, als einen "Leader" im erstmals lancierten "Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large, and Global Enterprises"(1) positioniert. Die Anerkennung von Workday als ein Leader bezieht sich auf die Bereiche "Ability to Execute" und "Completeness of Vision".

Die Bedürfnisse und Fokusbereiche von Finanzabteilungen verändern sich aufgrund des raschen Wandels auf internationalen, wettbewerbsintensiven Märkten immer stärker. Mit Financial Management hat Workday eine Lösung entwickelt, deren technologische Grundlage explizit auf diese schnellen und kontinuierlichen Veränderungsprozesse ausgerichtet ist. Mit dem Cloud-basierten Finanzsystem erhalten international aufgestellte Unternehmen nicht nur tiefere Einblicke in ihre Geschäftsprozesse, sondern können ihre finanzielle Performance in Echtzeit messen. Damit lassen sich auch geschäftliche und regulatorische Veränderungen, etwa ASC 606 oder IFRS15, schneller umsetzen. Workday reduziert damit den Zeitaufwand für Audits und das Prüfen von Prozessen.

In den letzten drei Jahren hat sich die Anzahl der Kunden von Workdays Financial Management-Lösung verdreifacht. Zum Kundenstamm gehören unter anderem Aon, plc., Cushman & Wakefield, und Netflix. Die Lösung wird zudem kontinuierlich erweitert, beispielsweise um neue Produkte wie Workday Planning und Workday Financial Performance Management. Workday Planning ist die erste Anwendung für Planung, Budgetierung und Forecasts, die eine durchgängige und bereichsübergreifende Finanzplanung möglich macht. Mit Workday Financial Performance Management können Finanzabteilungen Konsolidierungen, Abschlüsse, Berichte und Planungen erstellen, ohne dafür ihre Hauptbücher und Stammdatensysteme für die Buchhaltung ersetzen zu müssen.

Zitat zur Positionierung im Gartner Magic Quadrant

"Die Gartner-Positionierung von Workday als führend im Markt für Cloud-basierte Finanzsysteme bestätigt unsere Arbeit. Wir haben ein Produkt entwickelt, das sich wahrhaft von anderen Lösungen unterscheidet und mit dem sich Kunden einen Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb verschaffen können", kommentiert Betsy Bland, Vice President, Financial Management Products bei Workday. "Wir haben von Anfang an größten Wert auf die Kundenzufriedenheit gelegt. Deshalb wissen wir genau, was diese brauchen - und da unsere Lösung ausschließlich Cloud-basiert ist, können wir diesen Bedürfnissen sehr schnell entsprechen. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, sich in einer ständig komplexer werdenden Finanzwelt zurechtzufinden und gleichzeitig ihr Geschäft weltweit auszubauen."

Weiterführende Informationen

Bei Interesse finden Sie ein kostenloses Exemplar des Gartner-Reports auf der Workday Website.

Zusätzliche Perspektiven eröffnet der Blog Post von Betsy Bland, Vice President, Financial Management Products bei Workday: "Workday Positioned as a Leader in Gartner Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites "

Warum die Technologie von Workday so wichtig für die Finanzabteilungen ist, können Sie hier nachlesen: Finance and the Tech Foundation

Über den Magic Quadrant

Weder unterstützt Gartner Anbieter, Produkte und Services, die in seinen Forschungspublikationen beschrieben werden, noch empfiehlt es die ausschließliche Zusammenarbeit mit Anbietern, die hohe Bewertungen oder anderweitige Anerkennungen erhalten haben. Gartners Forschungspublikationen bilden die Meinung der beteiligten Mitarbeiter ab und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen missverstanden werden. Gartner schließt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen aus, dazu zählen auch Gewährleistungen hinsichtlich der Markttauglichkeit oder spezifischen Eignung von Produkten und Services.

Über Workday

Workday ist ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und bietet weltweit Anwendungen in den Bereichen Finanzmanagement, Human Capital Management und Analyse für große Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Regierungsbehörden. Von mittelständischen Unternehmen bis hin zu Fortune-50-Unternehmen haben sich Organisationen bereits für Workday entschieden.

© 2017. Workday, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Workday und das Workday Logo sind eingetragene Markenzeichen von Workday, Inc.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung beinhaltet sogenannte forward-looking statements, zukunftsgerichtete Aussagen, zum Beispiel zur erwarteten Leistung und dem Nutzen der Workday-Lösungen. Wörter wie "glauben", "wahrscheinlich", "werden", "planen" oder "erwarten" sind Kennzeichen solcher Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen immer gewissen Unwägbarkeiten und basieren auf Annahmen. Weichen Entwicklungen von den Annahmen ab, so kann dies Auswirkungen auf die Ergebnisse der Aussagen haben.

Unwägbarkeiten können zum Beispiel zu tun haben mit unseren Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission (SEC), einschließlich des Formulars 10-Q für das Quartal, das am 1. Juni2017 endete, und unsere zukünftigen Reports, die wir bei der SEC einreichen werden. Die damit verbundenen Unwägbarkeiten können dazu führen, dass Vorhersagen nicht wie angenommen eintreffen. Workday wird zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Meldung nach deren Veröffentlichung nicht mehr anpassen.

Jegliche noch nicht veröffentlichte Dienste, Features oder Funktionen, die in diesem Dokument, auf unserer Website oder weiteren Pressemeldungen oder öffentlichen Statements genannt werden, können sich noch ändern. Zudem kann sich Workday entscheiden, diese nicht zu veröffentlichen. Kunden oder potenzielle Kunden von Workday, Inc. sollten ihre Kaufentscheidung immer von den Diensten, Features oder Funktionen abhängig machen, die bereits verfügbar sind.

(1) Gartner "Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises," by Nigel Rayner, Robert P. Anderson, John E. Van Decker, 19, June, 2017

Pressekontakt Workday DACH

Lilian Randzio-Niedermeier

Workday GmbH

+49 (0) 89 550565-039

Lilian.Randzio@Workday.com



Pressekontakt Hotwire PR

Daniel Oehm

Hotwire PR

+49 (0) 89 2109 3273

WorkdayDE@hotwirepr.com