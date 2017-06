Die Aktionäre von Nordex sind enttäuscht. Das Chartbild ist nämlich ein Trauerspiel. Schnell werden nun Gründe gesucht, warum der Aktienkurs so tief gefallen ist. Ob das negative Analystenmeinungen sind oder Marktteilnehmer, die das wahre Potenzial dieser Aktie nicht erkennen. All das dient der eigenen Beruhigung. Doch in Wirklichkeit kann niemand etwas für die Lage des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...