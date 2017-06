SCY Beteiligungen AG: Portfoliounternehmen mit Umsatzwachstum, Expansion schreitet voran

Frankfurt am Main, den 22. Juni 2017 - Die Portfoliogesellschaften der SCY Beteiligungen AG (WKN: A1PG50) entwickeln sich im laufenden ersten Halbjahr 2017 bereits sehr positiv und im Vertrieb der Produkte werden große Fortschritte erzielt. Neben einer gezielten Erweiterung des Vertriebsnetzes (auch über neue Handelspartner-Kooperationen) liegt der Fokus auf der Erschließung neuer Absatzmärkte. Gleichzeitig werden die Marken und die Corporate Identity der Portfoliounternehmen für eine stärkere Marktpräsenz geschärft und weiter entwickelt. Nachfolgend berichtet die SCY Beteiligungen AG über die erzielten Fortschritte in den einzelnen Gesellschaften:

Die wirtschaftliche Entwicklung des Portfoliounternehmens ecabiotec(R) AG schreitet planmäßig voran. In den ersten fünf Monaten 2017 hat sich der Produktumsatz in Deutschland im Vergleich zu 2016 nahezu verdoppelt. Auch die Auslandsgeschäfte entwickeln sich sehr erfreulich. So konnte bis Ende Mai 2017 ein vorläufiges Umsatzergebnis von rund 650 TEUR erwirtschaftet werden.

Zudem schreitet die Expansion der ecabiotec(R) Gruppe voran. Über die ecabiotec Sweden Handelsbolag, mit Sitz in Angered-Göteborg, Schweden, wird im Rahmen eines Kooperationsvertrags mit erfahrenen Handelspartnern das gesamte Produktportfolio der ecabiotec(R) AG in Schweden vertrieben. Die ecabiotec Sweden Handelsbolag ist eine reine Distributionsgesellschaft, für welche die ecabiotec(R) AG die Namensrechte im Rahmen eines Lizenzvertrages übertragen hat. Die Lieferung der Produkte erfolgt über die ecabiotec(R) AG. Die Planungen zur Gründung der ecabiotec Austria mit Sitz in Wien nehmen konkrete Konturen an. Der Vorstand der ecabiotec(R) AG geht davon aus, dass sämtliche notwendigen Vereinbarungen bis Ende Juli 2017 unterzeichnet sind.

Auch im Bereich der Endverbraucherproduktlininen SOLVID(R) und anoxil(R) animal care schreiten die Umsetzungen voran. Bei SOLVID(R) steht der Relaunch des neuen Designs der Produktpalette bevor. Bei anoxil(R) animal care wurde eine Vertriebspartnerschaft geschlossen. So konnten die neuen Produkte im Pferdemarkt schon bei drei Messebeteiligungen erfolgreich präsentiert werden. Signifikante Umsatzzuwächse werden bei beiden Produktlinien im dritten Quartal 2017 erwartet.

Beim Portfoliounternehmen Sky Protect AG steht die Gesellschaft in Verhandlungen mit Herstellern, wodurch sich die Produktionskosten um nahezu 60% reduzieren könnten. Damit einhergehend sollten die laufenden Gespräche mit Versicherungen über günstigere Einkaufspreise schneller zu positiven Abschlüssen gelangen.

Die Onlineaktivitäten der gruppeneigenen SCY Europe Vertriebs GmbH haben sich auch weiter positiv entwickelt. Diese Aktivitäten sollen in den kommenden Monaten um gruppenfremde Produkte erweitert werden.

Das Management der SCY Beteiligungen AG ist sehr erfreut über die erzielten Fortschritte, welche sich in Zukunft auch nachhaltig auf das eigene Jahresergebnis auswirken werden. Insofern zeigt sich das Management der SCY Beteiligungen AG verwundert über die Entwicklung des Aktienkurses der letzten Monate, da dieser einen gegensätzlichen Trend zur tatsächlich sehr positiven Entwicklung der Gruppe abbildet. Die Gesellschaft hat sich vorgenommen, den Kapitalmarkt durch nachhaltiges Wachstum innerhalb der Gruppe zu überzeugen und somit für eine nachhaltige Trendwende zu sorgen.

Über SCY Beteiligungen AG Wir, die börsennotierte SCY Beteiligungen AG, verstehen uns als zukunftsorientierter Technologieinkubator, aktiver Investor und Company Builder. Unser Investmentfokus liegt auf produzierenden Unternehmen von nachhaltigen Zukunftstechnologien und Produktinnovationen. Der Zeitpunkt unseres Investments kann dabei sowohl in der Startup-, Turnaround- als auch Expansionsphase liegen. Wir stehen als zuverlässiger Partner beständig an der Seite unserer Beteiligungen. Immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten um ,Strong Constant Yields' für unsere Investoren zu erwirtschaften. Wir wollen die Zukunft im Rahmen unserer Möglichkeiten aktiv mitgestalten.

Über ecabiotec AG Die ecabiotec AG ist Hersteller von mineralischen, umweltfreundlichen und nicht toxischen Desinfektions-Lösungen, die Mikroorganismen wie Keime, Sporen, Bakterien, Viren und Pilze ohne mögliche Resistenzbildungen rückstandsfrei entfernen. Die selbstentwickelte ECALIT(R) Technologie ermöglicht die kontrollierte Produktion einer skalierbaren Wirkstoffreihe mit bisher nicht gekannten Eigenschaften. Es entsteht ein potenter, effizienter und breit einsetzbarer Wirkstoff. Die ecabiotec AG entwickelt und baut zudem Anlagen gemäß den Standards der Pharmaindustrie und verfügt über langjährige biologische Desinfektionserfahrung in den unterschiedlichsten Industriebereichen.

Über Sky Protect AG Die Sky Protect AG ist Hersteller des patentierten weltweit einzigartigen mobilen Karosserie- und Hagelschutzes Sky Protect magnetic für Fahrzeuge. Sky Protect besteht aus einem Spezial-Schaum auf der Schutzseite (zum Himmel gewandt) und einer extrem elastischen und starken Magnetfolie auf der Haftseite (zum Stahlblech gewandt). Die Produkte Sky Protect magnetic basic impact und Sky Protect magnetic ultra impact schützen Fahrzeuge zuverlässig vor Schäden durch Hagelkörnereinschlag bis zu einer Größe von 40 mm, vor dem Aufprall von Nüssen, Explosionen von Feuerwerkskörpern und Lackschäden durch Vogelkot und Baumharz. Die Pads lassen sich schnell und einfach am Fahrzeug anbringen.

Kontakt: SCY Beteiligungen AG Mörfelder Landstrasse 74 60598 Frankfurt am Main T +49 69 1532 4006 1 F +49 69 1532 4006 9 E-Mail ir@scy-beteiligungen.de www.scy-beteiligungen.de UBJ. GmbH Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10 22297 Hamburg T +49 (040) 63785410 F +49 (040) 63786523 E-Mail: ir@ubj.de www.ubj.de

