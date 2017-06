EANS-Adhoc: Kreco Realitäten Aktiengesellschaft / Kreco Realitäten Aktiengesellschaft strebt Zurückziehung von Genussscheinen aus dem Dritten Markt der Wiener Börse an

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

kein Stichwort 22.06.2017

Wien - Der Vorstand der Kreco Realitäten AG (die "Gesellschaft") hat heute beschlossen, die Zurückziehung der in den Dritten Markt der Wiener Börse einbezogenen verbrieften Genussrechte mit der ISIN AT0000715073 (die "Genussscheine") aus dem Dritten Markt anzustreben. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat diesem Vorhaben heute zugestimmt.

Ã"nderungen der börserechtlichen Rahmenbedingungen sowohl auf europäischer, als auch auf nationaler Ebene fordern zusätzliche organisatorische Vorkehrungen und führen zu erheblichen Kostenbelastungen. Zudem könnten neue Offenlegungsverpflichtungen in Nachteilen gegenüber Wettbewerbern resultieren. Gleichzeitig findet an der Wiener Börse kein nennenswerter Handel mit den Genussscheinen statt. Das Aufrechterhalten der Einbeziehung in den Dritten Markt der Wiener Börse ist daher aus Sicht der Gesellschaft nicht mehr nutzbringend.

Die Gesellschaft beabsichtigt, Inhabern von Genussscheinen ein freiwilliges Angebot zum Erwerb der von ihnen gehaltenen Genussscheine der Gesellschaft zu unterbreiten.

Details zum beabsichtigen Börserückzug und zum Erwerbsangebot werden voraussichtlich im August 2017 bekanntgegeben.

Rechtlicher Hinweis: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Kreco Realitäten Aktiengesellschaft.

Rückfragehinweis: Dr. Hans Jozefowski, Vorstand Kreco Realitäten Aktiengesellschaft Lemböckgasse 47 b 1230 Wien Tel: +43 1 81359000

