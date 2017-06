Mit der Brautechnologie will der Betrieb seine Bierchargen fortan schneller brauen und die Qualitätskontrolle verbessern. Der Vertrag wurde Anfang Mai 2017 unterzeichnet, das Sudwerk wird bis Ende des Sommers in Betrieb genommen. Für GEA ist es das erste Referenzprojekt für einen Craft-Star in Großbritannien.

Die Brauerei Fourpure, geführt von den Brüdern Dan und Tom Lowe, gehört zu den Vorreitern auf dem britischen Craft-Beer-Markt. Im vergangenen Jahr investierte der Betrieb 1,4 Mio. GBP in eine Abfüll- und Verpackungsanlage für das Kernsortiment. Die Erweiterung wird Fourpure helfen, den derzeitigen Standort optimal zu nutzen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...