Tagesausblick für 23.6.: DAX leicht erholt. Biotechs und Gold im Fokus!

Die DAX®-Rally auf 13.000 Punkte ist zunächst vertagt. Vielmehr pendelten DAX® & Co heute um ihren gestrigen Schlussstand. Der jüngste Ölpreisverfall gibt Anlegern derzeit Rätsel auf und sorgt für Verunsicherung und die US-Arbeitsmarktdaten konnten kaum positive Impulse setzen. Die Bullen geben sich allerdings noch nicht geschlagen.

Die Wechselkurse Euro/britisches Pfund sowie Euro/US-Dollar schlossen derweil wenig verändert. Der Ölpreis konnte sich nach den deutlichen Verlusten der Vortrag wieder etwas erholen und Gold deutet eine technische Gegenbewegung an.

Morgen stehen erneut einige Einkaufsmanagerindizes an. Zudem sollten Anleger die Aktien von Evotec, Klöckner und thyssenkrupp im Auge behalten.

Der Softwarekonzern Oracle meldet überraschend starke Zahlen. Anleger quittierten dies mit einem deutlichen Aufschlag. Die Aktie des Konkurrenten SAP bewegte sich derweil kaum von der Stelle. Ebenfalls kräftige Aufschläge verbuchte der US-Biotechnologiekonzern Gilead Science zum Handelsauftakt in den USA. Biotechnologieaktien wie Evotec und Morphosys sowie Novartis profitierten von der insgesamt guten Stimmung im Biotechnologie/Pharmabereich.

Ein Tag nach dem Auftrag für fünf Korvetten gab Thyssenkrupp bekannt vor allem in Industrial Solutions-Bereich weiter auf die Kostenbremse zu drücken. "Zusätzlich zu den bisher angestoßenen Maßnahmen sind Kostensenkungen in einem dreistelligen Millionen-Euro-Betrag geplant", teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Anleger schoben die Aktie dennoch über drei Prozent nach oben.

Seit Monaten geht es mit der von Klöckner & Co. abwärts. Heute sorgte eine positive Analystenstudie für einen Rebound beim Stahlhändler. Ein Trendwechsel erscheint möglich.

3 Charttechnische Signale

Continental - Bodenbildung bei EUR 195/200. MACD long

- Bodenbildung bei EUR 195/200. MACD long Gilead Science - Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend.

- Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend. Nordex - die Aktie bestätigte den Ausbruch unter EUR 11,50. Die nächste Unterstützung findet das Papier bei EUR 9,00

Titel wie BMW, Deutsche Börse und thyssenkrupp bilden derzeit einen Seitwärtstrend. Wer von einer Fortsetzung des Seitwärtstrends partizipieren will, sollte einen Blick auf Inline-Optionsscheine werfen.

Wichtige Termine

Deutschland - Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für Juni

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für Juni,

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.870/12.950/13.070 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.670/12.700/12.740/12.800 Punkte

Der DAX® sackte heute erneut kurzfristig unter die 61,8%-Retracementlinie. Am späten Nachmittag konnte sich der Index jedoch wieder verbessern. Oberhalb von 12.800 Punkten könnten weitere Impulse für eine Erholung auf 12.870 Punkte folgen. Die Bullen bleiben zwar am Ball. Die Bären werden jedoch weiter auf ihre Chancen warten. Unterhalb von 12.700 Punkten ist jedoch Vorsicht geboten.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2017 - 22.06.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 23.06.2011 - 22.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

