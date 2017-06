Gestoppte bzw. gedrehte Serien: FACC -2,26% auf 8,582, davor 6 Tage im Plus (23,49% Zuwachs von 7,11 auf 8,78), Silber Philharmoniker 1/1 +0,35% auf 20,16, davor 5 Tage im Minus (-2,05% Verlust von 20,51 auf 20,09), Silberbarren (1000g) +0,36% auf 632,8, davor 5 Tage im Minus (-2,13% Verlust von 644,2 auf 630,5), Warimpex +3,52% auf 1,323, davor 4 Tage im Minus (-6,24% Verlust von 1,36 auf 1,28), Oberbank AG VZ -0,15% auf 67,7, davor 3 Tage im Plus (0,89% Zuwachs von 67,2 auf 67,8), Verbund -2,23% auf 16,695, davor 3 Tage im Plus (3,86% Zuwachs von 16,44 auf 17,07). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:RBI 21,57 (MA100: 21,75, xD, davor 59 Tage über dem MA100). Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: Palfinger (bester), ATX Folgende...

Den vollständigen Artikel lesen ...