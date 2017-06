Schwarzach am Main - GERRY WEBER-Aktie: Rückschlag nach Zahlen - Aktienanalyse Die Trendwende bei GERRY WEBER (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) lässt weiter auf sich warten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...