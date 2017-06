New York - Oracle-Aktienanalyse von Analyst John DiFucci von Jefferies & Co: Der Aktienanalyst John DiFucci vom Investmenthaus Jefferies & Co rät Investoren im Rahmen einer Aktienanalyse die Aktien von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Euronext-Symbol: ORCL) weiterhin zu kaufen.

Den vollständigen Artikel lesen ...