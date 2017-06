Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--In einem impulsarmen Geschäft schlossen die Börsen in Europa am Donnerstag kaum verändert. Unterstützung lieferte zum einen der Ölpreis, dessen Schwäche in den vergangenen Tagen auch die Börsen belastet hatte. Er setzte sich im Tagesverlauf von seinem Tief nach oben ab. Zudem entwickelte sich das Verbrauchervertrauen im Euroraum im Juni sehr viel besser als erwartet. Der Konjunkturaufschwung in Europa erfasst mehr und mehr Länder, und die Arbeitslosigkeit befindet sich auf dem langsamen, aber stetigen Rückzug. Der DAX schloss mit 0,2 Prozent im Plus bei 12.794 Punkten, der Euro-Stoxx-50 schloss einen Punkt höher bei 3.556 Punkten.

Showdown bei Stada und Merck

Im Blick standen am deutschen Aktienmarkt die Titel von Stada und Merck. Bei Stada endet um Mitternacht die Annahmefrist für das Übernahmeangebot von Bain Capital und Cinven. Bislang liegt die Annahmequote des Gebots bei 45,30 Prozent, notwendig ist eine Quote von 67,5 Prozent. Es wird also knapp. "Die Chancen stehen 50 zu 50", so ein Aktienhändler. Sollte die Übernahme scheitern, geht Warburg davon aus, dass die Stada-Aktie unter den Fairen Wert von 60 Euro fallen wird. Stada schlossen 1 Prozent leichter bei 63,29 Euro.

Bei Merck richten sich die Hoffnungen auf das MS-Medikament Cladribine, dessen EU-Zulassung am Freitag erwartet wird. Merck-Konzernchef Stefan Oschmann hatte kürzlich der "SZ" gesagt, die Medikamentenpipeline von Merck sei gut gefüllt. "Auch deshalb ist die Zulassung wichtig", sagt ein Händler. Für die Aktie ging es um 2,5 Prozent nach oben.

Thyssenkrupp erhält Auftrag und will sparen

Thyssenkrupp führten die Gewinnerliste im DAX mit einem Plus von 4,6 an. "Der Markt spielt die Korvettenaufträge", so ein Händler. Der Verteidigungsausschuss habe die Milliarden-Aufträge gebilligt, sagte er mit Blick auf verschiedene Medienberichte. Zudem will das Unternehmen in seinem Geschäftsbereich Industrial Solutions mehr sparen als bisher geplant. Der Konzern will im Rahmen des vor einem Jahr gestarteten Transformationsprogramms für die Sparte zusätzlich zu den bisher geplanten 450 Millionen Euro einen weiteren "dreistelligen Millionen-Euro-Betrag" einsparen.

Als Stütze für SAP sahen Händler die guten Zahlen von US-Wettbewerber Oracle. Oracle schaffte es, über ein starkes Wachstum des Cloud-Geschäfts die fallenden Erlöse mit Softwarelizenzen mehr als auszugleichen. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal übertraf die Analystenschätzungen. Für SAP-Aktien ging es um 0,9 Prozent nach oben.

Übernahme von Casamigos durch Diageo begeistert nicht jeden

Die Ankündigung von Diageo, den Tequilahersteller Casamigos für bis zu 1 Milliarde Dollar zu übernehmen, hat nicht alle Marktteilnehmer in Verzückung versetzt. Jeremy Cunnington, Analyst bei Euromonitor, bezeichnet die Übenahme als "ziemlich überraschend", da Diageo bereits über drei Tequilamarken verfüge. Cunnigton sieht in diesem Schritt die allgemeinen Tendenz bestätigt, wonach hohe Aufschläge für als hochwertig wahrgenommene Spirituosenmarken gezahlt würden. Käufer des Papieres könnten für ihren Optimismus, in einem Verkaufsmarkt zuzuschlagen, bestraft werden, warnt Cunnigton. Diageo verbilligten sich um 1,6 Prozent.

Novartis gehörten ebenfalls zu den großen Gewinnern am Markt. Der Kurs stieg um knapp 5 Prozent auf 83,80 Franken. Händler verwiesen auf positive Ergebnisse einer Phase-3-Studie mit Ilaris. Das Medikament reduziere Herz-Kreislauf-Probleme nach einem Herzinfarkt und Entzündungen in den Arterien. Jefferies-Analyst Jeffrey Holford sprach von einer positiven Überraschung, denn die Erwartungen seien gering gewesen. Das Gewinnwachstum könnte nun um 3 bis 5 Prozent gesteigert werden, sagte der Analyst.

Metro mit Etappensieg

Der Handelsriese Metro ist im juristischen Streit um die geplante Konzernaufspaltung zwar einen Schritt weiter, aber noch nicht ganz am Ziel. Das Oberlandesgericht Düsseldorf beurteilte nach einer mündlichen Verhandlung zwar die anhängigen Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen von Aktionären als offensichtlich unbegründet. Wegen ebenfalls anhängiger Feststellungsklagen entschieden die Richter jedoch nicht über den Freigabeantrag selbst. Damit kann Metro zwar jetzt den Antrag stellen, den Beschluss über die Aufspaltung des Konzerns in das Handelsregister einzutragen. Der Erfolg dieses Antrags hängt jedoch davon ab, ob die dortigen Richter im Hinblick auf die Feststellungsklagen der heutigen OLG-Entscheidung folgen. Damit dauert an der Börse die Zeit des Wartens an, für die Aktie ging es in Folge um 0,5 Prozent nach unten.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.555,76 +1,41 +0,0% +8,1% Stoxx-50 3.200,16 +8,65 +0,3% +6,3% Stoxx-600 388,53 +0,03 +0,0% +7,5% XETRA-DAX 12.794,00 +19,74 +0,2% +11,4% FTSE-100 London 7.439,29 -8,50 -0,1% +4,2% CAC-40 Paris 5.281,93 +7,67 +0,1% +8,6% AEX Amsterdam 519,39 -1,08 -0,2% +7,5% ATHEX-20 Athen 2.152,36 -22,41 -1,0% +23,6% BEL-20 Bruessel 3.853,35 -16,59 -0,4% +6,9% BUX Budapest 35.779,27 -165,96 -0,5% +11,8% OMXH-25 Helsinki 4.060,80 -22,26 -0,5% +10,4% ISE NAT. 30 Istanbul 122.747,67 +749,63 +0,6% +28,5% OMXC-20 Kopenhagen 1.014,03 -0,80 -0,1% +14,7% PSI 20 Lissabon 5.271,89 -26,91 -0,5% +12,1% IBEX-35 Madrid 10.709,90 -30,80 -0,3% +14,5% FTSE-MIB Mailand 20.930,26 -141,65 -0,7% +8,8% RTS Moskau 978,45 +5,12 +0,5% -15,1% OBX Oslo 620,58 -6,65 -1,1% +0,5% PX-GLOB Prag 1.299,63 -7,69 -0,6% +8,5% OMXS-30 Stockholm 1.645,36 +3,65 +0,2% +8,5% WIG-20 Warschau 2.308,16 -10,97 -0,5% +18,5% ATX Wien 3.079,84 -30,48 -1,0% +17,6% SMI Zuerich 9.051,27 +65,66 +0,7% +10,1% DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.27 Uhr Mi, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1148 -0,21% 1,1171 1,1145 +6,0% EUR/JPY 124,14 +0,02% 124,11 124,20 +1,0% EUR/CHF 1,0846 -0,12% 1,0859 1,0858 +1,3% EUR/GBP 0,8806 -0,16% 0,8820 1,1363 +3,3% USD/JPY 111,35 +0,24% 111,09 111,46 -4,7% GBP/USD 1,2661 -0,04% 1,2666 1,2665 +2,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 43,11 42,53 +1,4% 0,58 -24,2% Brent/ICE 45,49 44,82 +1,5% 0,67 -22,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.250,84 1.247,95 +0,2% +2,89 +8,6% Silber (Spot) 16,60 16,49 +0,7% +0,11 +4,2% Platin (Spot) 926,20 928,50 -0,2% -2,30 +2,5% Kupfer-Future 2,60 2,60 -0,0% -0,00 +3,3% ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2017 12:13 ET (16:13 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.