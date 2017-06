Straubing (ots) - Die große Herausforderung wird sein, eine gemeinsame Idee von einem Europa der Zukunft zu entwickeln und für dieses nicht nur die anderen EU-Länder zu begeistern, sondern auch die Bürger. Die Deutschen jedenfalls werden sich nicht für eine Union erwärmen lassen, in der andere Nationen ihre Bevölkerungen beglücken, und die Bundesrepublik bezahlt. Macrons Kritik an osteuropäischen Rosinenpickern war wohltuend. Schon Kohl und Mitterand wussten: Nur wenn sich Deutschland und Frankreich einig sind, wird Europa vorankommen. Darum wird Merkel oder ein eventueller Nachfolger letztlich Macrons Hand beherzt ergreifen.



