FRANKFURT (Dow Jones)--Der Brexit macht es möglich: Um ihre Kunden in der EU nach einem Ausscheiden Großbritanniens weiterhin bedienen zu können, eröffnet die japanische Bank Daiwa eine Tochter in Frankfurt. Eine entsprechende Lizenz werde beim deutschen Regulierer beantragt, teilte das Geldhaus mit. Es handelt sich um die erste japanische Bank, die wegen des Brexits nach Frankfurt kommt.

Frankfurt Main Finance, die Stimme des Finanzplatzes Frankfurt Rhein-Main, begrüßte den Schritt und kündigte an, weitere Entscheidungen von Banken seien in nächster Zeit zu erwarten. Wegen des Ausscheidens Großbritanniens aus der EU haben sich zahlreiche Städte in Europa Hoffnungen gemacht, Banken vom Finanzplatz London weg- und in die eigene Region locken zu können.

June 22, 2017

