Pfeiffer Vacuum Technology AG: Pfeiffer Vacuum übernimmt Nor-Cal Products Inc. (USA)

Pfeiffer Vacuum übernimmt Nor-Cal Products Inc. (USA)

Asslar, 22. Juni 2017. Pfeiffer Vacuum Technology AG gibt die Übernahme der Nor-Cal Products Inc. (USA) bekannt. Erwerber ist die Pfeiffer Vacuum Inc. (USA), eine 100%ige Tochtergesellschaft der Pfeiffer Vacuum Technology AG. Der Kaufvertrag wurde heute unterzeichnet und vollzogen. Der vereinbarte Kaufpreis ohne Barmittel und Schulden beträgt USD 68 Mio. Die Finanzierung der Transaktion erfolgte überwiegend mittels eines Bankdarlehens.

Nor-Cal Products Inc. (USA) produziert mit rund 300 Mitarbeitern in den USA und Vietnam hochwertige Vakuumkomponenten, Kammern und Ventile für internationale Großkunden aus den Bereichen Halbleiter, Beschichtung und Display sowie für führende Universitäten und Forschungseinrichtungen. Für das laufende Geschäftsjahr 2017 erwartet Nor-Cal Products Inc. (USA) einen Umsatz von ca. USD 60 Mio. und eine EBIT-Marge, die dem Niveau des Pfeiffer-Vacuum-Konzerns entspricht.

Mit dem Erwerb der Nor-Cal Products Inc. (USA) baut der Pfeiffer Vacuum-Konzern seine Position im Markt für Vakuumkomponenten sowie insbesondere im US-amerikanischen Markt weiter aus.

