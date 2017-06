Bewertung mittlerer, großer und internationaler Unternehmen



Bellevue, Washington (ots/PRNewswire) - Acumatica, ein Cloud-ERP-Unternehmen mit weltweit größtem Wachstum, gab heute die Anerkennung als Visionary in Gartners Magic Quadrant für Cloud Core Financial Management Suites (Juni 2017) für mittlere, große und internationale Unternehmen bekannt.



"Wir sind zu Recht stolz auf diesen Teamerfolg für Acumatica. Aber noch wichtiger ist, dass wir es als Bestätigung unseres Erfolges auf dem Markt ansehen", sagte Jon Roskill, CEO von Acumatica. "Wir verzeichnen weiterhin große Dynamik, da Kunden einer ganzen Palette von Branchen unsere Produkte und Lösungen in Betracht ziehen und erwerben."



Die Bewertungskriterien für Completeness of Vision dieses Gartner Magic Quadrant waren: Kenntnis des Marktes, Marketingstrategie, Vertriebsstrategie, Angebot (Produktstrategie), Geschäftsmodell, Vertikalen-/Branchenstrategie, Innovation und geografische Strategie. Die Bewertungskriterien für Ability to Execute konzentrierten sich auf: Produkt/Service, Gesamtleistung bei Vertrieb/Preisen, Marktflexibilität und Verlauf, Marketingpraxis, Kundenfreundlichkeit und Betrieb.



Acumatica ist für Innovation, herausragende Technik und überlegene Kapazitäten der Integration bekannt. Das Unternehmen schafft bei seinen Kunden Vertrauen durch Bereitstellung sicherer, getesteter, bestätigter Integrationen, die von einer Vielzahl Kunden in verschiedensten Branchen erfolgreich eingesetzt werden.



Geforderter Haftungsausschluss:



Gartner unterstützt weder die in seinen Marktforschungsberichten bewerteten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, noch empfiehlt es Techniknutzern, ausschließlich die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder Auszeichnungen in Betracht zu ziehen. Die Marktforschungsberichte von Gartner geben die Meinungen der Marktforschungsabteilung von Gartner wieder und sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen. Gartner übernimmt bezüglich seiner Recherchen keinerlei ausdrückliche oder implizite Gewährleistung, einschließlich der Zusicherung der Mindestqualität und Eignung für einen bestimmten Zweck.



Über Acumatica



Acumatica stellt cloud-basierte Unternehmensverwaltungssoftware zur Beschleunigung der geschäftlichen Tätigkeit in kleinen und mittelständischen Betrieben bereit. Mit Cloud- und Mobiltechnik und dem einzigartigen kundenorientierten Lizenzierungsmodell liefert Acumatica ein Paket voll integrierter Unternehmensverwaltungsprogramme für u. a. das Finanzwesen, den Vertrieb, CRM und die Projektbuchführung auf einer soliden, flexiblen Plattform. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.acumatica.com.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/526275/Acumatica___Logo.jpg



OTS: Acumatica newsroom: http://www.presseportal.de/nr/120859 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_120859.rss2



Pressekontakt: Phillip Bergman Viewstream pbergman@viewstream.com 845-728-3984