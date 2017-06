Düsseldorf (ots) - Die im Abgasskandal führende Anwaltskanzlei

Rogert & Ulbrich aus Düsseldorf gibt bekannt, dass die Volkswagen AG

über ihre Anwälte mitteilen lässt, dass nach drei zugunsten der

Geschädigten erstrittenen erstinstanzlichen Urteile kein Rechtsmittel

eingelegt wird. Damit werden diese Urteile rechtskräftig (Urteile der

Landgerichte Arnsberg I-2 O 264/16 vom 12.05.2017, Bayreuth 23 O

348/16 vom 12.05.2017 und Wuppertal 3 O 156/16, Urteil vom

26.04.2017). Bislang hatte die Volkswagen AG in sämtlichen verlorenen

Verfahren Berufung eingelegt. "Es ist daher eine große Überraschung,

dass offenbar ein Strategiewechsel vollzogen wird", meint

Rechtsanwalt Tobias Ulbrich, Partner der Sozietät. Bislang habe der

Konzern jede auch nur erdenkliche Möglichkeit genutzt, die Verfahren

in die Länge zu ziehen und dennoch eine Entscheidung von

Obergerichten zu vermeiden, erläutert Rechtsanwalt Prof. Dr. Rogert.

Daher handele es sich um einen Durchbruch für die Geschädigten, weil

diese erstmals seit der Aufdeckung des Abgasskandals endgültig

entschädigt werden und die betroffenen Fahrzeuge zurückgeben können.



Besonders brisant finden die Anwälte die Tatsache, dass

üblicherweise nur dann kein Rechtsmittel eingelegt werde, wenn die

unterlegene Partei nicht mehr an ihre Erfolgsaussichten glaube. Die

Signale der Oberlandesgerichte weisen genau in diese Richtung, meint

Rechtsanwalt Ulbrich: "Es spricht sehr viel dafür, dass die

Berufungsinstanz die erstinstanzlichen Urteile bestätigt hätte. Das

scheinen die Volkswagen-Anwälte ebenso zu beurteilen, denn ansonsten

hätten sie dem Konzern empfohlen, das Berufungsverfahren zu

betreiben. Diese Einschätzung bezieht sich offensichtlich auf mehrere

Oberlandesgerichtsbezirke, denn die Berufungsverfahren hätte vor den

Oberlandesgerichten Hamm, Düsseldorf und Bamberg stattgefunden."



"Künftig dürfen die Geschädigten im Falle einer Klage gegen

Volkswagen berechtigte Hoffnung haben, dass sie in nur einer Instanz

ihre Ansprüche durchsetzen können. Das führt zu einer deutlich

schnelleren Anspruchsdurchsetzung. Zudem entfalten diese

rechtskräftigen Urteile eine erhebliche Signalwirkung für diejenigen,

die direkt bei dem Konzern Fahrzeuge gekauft haben. Das gilt

insbesondere für Großkunden und Käufer mit Schwerbehindertenausweis,

also Kunden mit Rabattansprüchen", erläutert Prof. Dr. Rogert.



Nachdem die Düsseldorfer Kanzlei als erste bundesweit ein

bahnbrechendes Urteil gegen die Volkswagen AG errungen habe (Urteil

des Landgerichts Hildesheim vom 17.01.2017 - Az. 3 O 139/16, JUVE

berichtete) und ebenfalls als erste Kanzlei in Nordrhein-Westfalen

Verfahren gegen einen Vertragshändler gewonnen habe (Doppelschlag vor

dem Landgericht Krefeld, Urteile vom 16.09.2016 - Az. 2 O 83/16 und 2

O 72/16) könne sie nunmehr wiederum als erste Kanzlei mit

rechtskräftigem Abschluss von Verfahren gegen die Volkswagen AG

aufwarten. Bereits früher habe sie ebenfalls erstmalig ein Urteil

gegen einen Vertragshändler vollstreckt, um dem Kläger den Kaufpreis

zu verschaffen. Einzelheiten dazu finden Sie unter

http://auto-rueckabwicklung.de.





Originaltext: Rogert & Ulbrich

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100061434

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100061434.rss2



Kontakt:

Prof. Dr. Marco Rogert

Rechtsanwalt/Wirtschaftsjurist



Rogert & Ulbrich

Rechtsanwälte in Partnerschaft



Königsallee 2 b (Regus)

40212 Düsseldorf



+49 (0)211/310638-0 (Tel.)

+49 (0)211/25 03 132 (Fax)

http://www.auto-rueckabwicklung.de