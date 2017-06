NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Donnerstag kaum von der Stabilisierung der Ölpreise profitiert. Der Rückschlag seit dem Rekordhoch im Dow Jones Industrial am Dienstag weitete sich aber immerhin nicht merklich aus. Letztlich büßte der US-Leitindex 0,06 Prozent ein auf 21 397,29 Punkte ein. Seine Bestmarke hatte er vor zwei Tagen bei 21 535 Punkten erreicht, bevor der Ölpreisverfall die Anleger zu Gewinnmitnahmen veranlasste.

Der marktbreite S&P-500-Index sank um 0,05 Prozent auf 2434,50 Punkte. Er hatte seine jüngste Rekordrally bereits am Montag mit einem neuen Höchststand von 2453 Punkten gekrönt. Für den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 blieb am Donnerstag ein kleiner Verlust von 0,04 Prozent auf 5779,87 Punkte. Tech-Werte hinkten zuletzt den Standardwerten hinterher. Am Markt waren Bedenken über zu hohe Bewertungen aufgekommen./ag/jha/

