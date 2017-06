WASHINGTON (dpa-AFX) - Die größten US-Geldhäuser haben die erste Runde des jährlichen Stresstests bestanden. Die Kreditqualität in bestimmten Immobiliengeschäften habe sich verbessert, teilte die US-Zentralbank Federal Reserve (Fed) am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit. Selbst in einem extremen Szenario mit einem Einbruch der Weltwirtschaft und einem sprunghaften Anstieg der Arbeitslosenrate dürften die Banken in der Lage bleiben, die Kreditvergabe an Unternehmen und Haushalte aufrechtzuerhalten.

Die Ergebnisse des zweiten, breiter angelegten Teils der im Zuge der letzten großen Finanzkrise eingeführten Belastungsproben sollen am kommenden Mittwoch veröffentlicht werden. Sie entscheiden maßgeblich darüber, ob die Pläne der Banken für Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe genehmigt werden./jha/

