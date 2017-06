FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien sind am Donnerstagabend Commerzbank gesucht gewesen. Laut einem Händler von Lang & Schwarz hatte die Citigroup die Titel auf "Buy" hochgestuft. Commerzbank wurden in der Folge 1,5 Prozent fester gestellt. Der Vakuumpumpenhersteller Pfeiffer Vacuum Technology übernimmt für 68 Millionen US-Dollar den US-Wettbewerber Nor-Cal Products, wie das Unternehmen am Abend mitteilte. Die Titel wurden daraufhin 0,5 Prozent leichter getaxt. OHB reagierten zunächst nicht auf den Auftrag für acht weitere Satelliten des europäischen Ortungssystems Galileo. Der Vertrag im Umfang von mehr als 320 Millionen Euro wurde bei der Luftfahrtmesse in Le Bourget unterzeichnet. Der Händler räumte der Aktie angesichts der Schlagzeilen aber Kurspotenzial ein.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.771 12.794 -0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

