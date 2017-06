BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das Angebot der britischen Premierministerin zu den Rechten von EU-Ausländern in Großbritannien nach dem Brexit begrüßt. Das sei ein "guter Anfang", sagte Merkel am Donnerstagabend in Brüssel. "Theresa May hat uns heute deutlich gemacht, dass Bürgerinnen und Bürger der EU, die sich schon fünf Jahre in Großbritannien aufhalten, volle Rechte behalten können." Es gebe aber bei den Verhandlungen zum Austritt des Landes aus der EU noch viele offene Punkte, betonte Merkel nach Ende des ersten Tages des Gipfels in Brüssel.

So seien auch Fragen der Finanzen zu bearbeiten, auch das Verhältnis Großbritanniens zur Republik Irland müssen geklärt werden. "Wir haben hier noch viel zu tun bis Oktober", sagte sie. Die 27 Staats- und Regierungschefs ohne Großbritannien hätten Brexit-Unterhändler Michel Barnier volle Unterstützung für seine komplizierte Arbeit zugesagt. "Wir wollen, dazu sind wir fest entschlossen, die Einigkeit der 27 erhalten, so wie wir sie bisher auch hatten."/hrz/tl/DP/jha

