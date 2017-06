STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Streit bei Daimler um die E-Mobilität:

"Der Konzern hat offenbar erkannt, dass ein Konfrontationskurs nicht zum Ziel führt. Ursprünglich sollte die Fertigung als Ableger der Daimler-Tochter Deutsche Accumotive im sächsischen Kamenz aufgezogen werden - die nicht der Tarifbindung unterliegt. Diesen Plan hat das Management bei der Betriebsversammlung am Donnerstag in der Schleyerhalle zurückgezogen. Der Weckruf des Betriebsrats, der sich Sorgen um die Zukunft der Arbeitsplätze in den Zeiten der Elektromobilität macht, ist damit aber nicht überflüssig geworden. Dass die Zukunft dem E-Auto gehören wird, stellt der Vorstand, der lange gezögert hat, nicht mehr in Frage. Wie alle anderen Fahrzeugbauer tun sich die Stuttgarter aber schwer mit dem Abschied vom Verbrenner. Kein Wunder, denn in der alten Benzin- und Dieselwelt sind sie die unumstrittenen Herren, die den Löwenanteil der Gewinne in der Branche abschöpfen."/DP/jha

