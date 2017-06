Tesla-Memory Express-Zertifikat mit 8,50% Zinsen und 35% Schutz

Obwohl die massiven Kursschwankungen der Tesla-Aktie vor allem risikobereiten Tradern hervorragende Gewinnchancen ermöglichen, kamen in den vergangenen Jahren auch langfristig agierende Anleger mit einem Investment in die Tesla-Aktie, ISIN: US88160R1014 auf ihre Kosten. Wer vor 5 Jahren in die Aktie des Elektroautomobilherstellers investiert hat befindet sich mit mehr als 1.000 Prozent im Plus. Allein im vergangenen Monat legte die derzeit im Rallymodus befindliche und am Allzeithoch notierende Tesla-Aktie um mehr als 20 Prozent zu.

Für Anleger, die in die Tesla-Aktie investieren wollen, die aber auch bei einem möglichen Rückgang des Aktienkurses eine attraktive Rendite vereinnahmen wollen, könnte die Veranlagung im aktuell zur Zeichnung angebotenen Société Générale-8,5% Memory Express-Zertifikat auf die Tesla-Aktie interessant sein.

8,50% Zinsen, 35% Sicherheitspuffer

Der am 10.7.17 an der Nasdaq festgestellte Schlusskurs der Tesla-Aktie wird als Basispreis für das Memory Express-Zertifikat fixiert. Bei 65 Prozent des Basispreises, wird sich die Memory-Barriere befinden. Notiert die Tesla-Aktie am ersten Bewertungstag (10.7.18) auf oder oberhalb des Basispreises, dann wird das Zertifikat am 17.7.18 mit dem Nennwert von 100 Prozent plus einer Zinszahlung in Höhe von 8,5 Prozent zurückbezahlt. Wird der Aktienkurs an diesem Tag zwischen der Barriere und dem Startkurs gebildet, dann wird nur der 8,5-prozentige Zinskupon ausbezahlt und die Laufzeit des Zertifikates verlängert sich zumindest um ein weiteres Laufzeitjahr, nach dem die gleiche Vorgangsweise wie am ersten Bewertungstag angewendet wird.

Wenn die Tesla-Aktie an einem der Bewertungstage unterhalb der Memory-Barriere notiert, dann entfällt die Zinszahlung für das vorangegangene Laufzeitjahr. Die entgangene Zinszahlung wird allerdings nachbezahlt, wenn der Aktienkurs an einem der nachfolgenden Bewertungstage wieder oberhalb der Barriere liegt. Läuft das Zertifikat bis zum finalen Bewertungstag (11.7.22), dann wird es mit dem Nennwert und den ausstehenden Zinszahlungen getilgt, wenn die Aktie oberhalb der Memory-Barriere notiert. Befindet sich die Tesla-Aktie an diesem Tag mit mindestens 35 Prozent im Vergleich zum Basispreis im Minus, dann wird das Zertifikat mit der negativen, in US-Dollar berechneten, Kursentwicklung zurückbezahlt.

Das SG-Memory Express-Zertifikat auf die Tesla-Aktie, maximale Laufzeit bis 18.7.22, ISIN: DE000SGM97A5, kann noch bis 10.7.17 in einer Stückelung von 100 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Das Memory Express-Zertifikat auf die Tesla-Aktie ermöglicht in maximal 5 Jahren bei einem bis zu 35-prozentigen Kursrückgang der Aktie eine Bruttojahresrendite in Höhe von 8,5 Prozent.

Quelle: zertifikatereport.de