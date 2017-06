Der amerikanische Industriezulieferer Applied Industrial Technologies Inc. (ISIN: US03820C1053, NYSE: AIT) wird unverändert eine Dividende von 29 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit weiterhin 1,16 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Das entspricht beim aktuellen Kursniveau von 58,10 US-Dollar (Stand: 22. Juni 2017) einer Dividendenrendite von 2,00 Prozent. Die nächste Auszahlung erfolgt am 31. August 2017 (Record ...

Den vollständigen Artikel lesen ...