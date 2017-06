The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA KB6J XFRA BE0000323320 BELGIQUE 11-17 63 BD00 BON EUR N

CA BD34 XFRA DE0001137545 BRD USCHAT.AUSG.16/12 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1823G8 THALOS INV.PLATF. 16/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0KW8 LB.HESS.-THR.IS.11/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH30X6 HSH NORDBANK ZSXK4 12/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB6AY8 DEKABANK DGZ IHS.826 ZSP BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JAM9 DZ BANK IS.A262 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0010490235 CR.MUT.ARKEA 07/17 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0786783729 WORLD BK 12/17 MTN BD01 BON ZAR N

CA XFRA XS0939007828 WORLD BK 13/17 MTN BD01 BON BRL N

CA XFRA FR0011278571 VEOLIA ENVIRONN.12/17 MTN BD02 BON CNY N

CA XFRA US89153VAC37 TOTAL CAP.INTL 12/17 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0519903743 AMERICA MOVIL 10/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0791147316 NOVO BANCO S.A. 12/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0794602069 KOMMUNALBK 12/17 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS0839346037 GOLDM.S.INTL 13/17 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS0935802818 SWED.EXP. CRED. 13/17 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS0997810170 EUR. BK REC.DEV.13/17 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1071509944 WORLD BK 14/17 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1072515619 LLOYDS BANK 14/17 MTN BD02 BON TRY N

CA E0QB XFRA DE000A11WFJ6 OS 30.06.17 WR00 WAR EUR N