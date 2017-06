FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 26.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA XS0234821345 ERB HELLAS FDG 05/UND.FLR 0.001 %

XFRA DE000HSH4P21 HSH NORDBANK MIM20 14/20 0.000 %

XFRA DE000HSH4JH0 HSH NORDBANK KK II 13/19 0.000 %

YZC XFRA US9848461052 YANZHOU COAL MNG H ADR/10 0.156 EUR

TSFA XFRA US8740391003 TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 1.038 EUR

SGM XFRA NL0000226223 STMICROELECTRONICS 0.054 EUR

BJEB XFRA HK0392044647 BEIJING ENTERPRISES 0.075 EUR

MXD XFRA HK0222001130 MIN XIN HLDGS LTD 0.006 EUR

MHZ XFRA GRS426003000 MOTOR OIL (HELL.) EO 0,75 0.700 EUR

V3S XFRA DE000A0KEXC7 VECTRON SYSTEMS O.N. 1.000 EUR

NLM XFRA DE0006069008 FROSTA AG AKT. O.N. 1.500 EUR

EIN3 XFRA DE0005654933 EINHELL GERMANY VZO O.N. 0.800 EUR

TSS XFRA DE0005405104 INNOTEC TSS AG 0.500 EUR

CEZ XFRA CZ0005112300 CEZ AS INH. KC 100 1.257 EUR

C4C XFRA CNE100000205 BK O.COMMUNICATIONS H YC1 0.036 EUR

CAI XFRA CA1360691010 CIBC 0.854 EUR

PJJ1 XFRA BMG2120L1072 CHINA DISPLAY O.T.H.HD-10 0.002 EUR

VAI XFRA US91879Q1094 VAIL RESORTS INC. DL-,01 0.943 EUR

CGL XFRA CNE100001NT6 CHINA GALAXY SECS H YC 1 0.020 EUR

AMNA XFRA US02319V1035 AMBEV S.A. SP. ADR 0.044 EUR

TYIA XFRA IE00BY7QL619 JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 0.224 EUR

OXQ1 XFRA US00770C1018 ADVANCED EMISS. SOL. 0.224 EUR