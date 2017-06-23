FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 26.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.06.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
EIN3 XETR DE0005654933 EINHELL GERMANY VZO O.N. 0.800 EUR
V3S XETR DE000A0KEXC7 VECTRON SYSTEMS O.N. 1.000 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.06.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
EIN3 XETR DE0005654933 EINHELL GERMANY VZO O.N. 0.800 EUR
V3S XETR DE000A0KEXC7 VECTRON SYSTEMS O.N. 1.000 EUR