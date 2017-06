Beabsichtigt ist zunächst der Kauf von 4,75 % der Anteile. Die Beteiligung soll eine passive sein, Qatar Airways will sich nicht in das Tagesgeschäft einschalten. Der Anteil soll ohne das Einverständnis von American Airlines nicht erhöht werden.br/>

Die Mitteilung über den Einstieg der staatseigenen Qatar Airways kommt inmitten des Streits zwischen Katar und seinen Nachbarn. Saudi-Arabien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain haben das Land wegen des Vorwurfs der Terrorismus-Unterstützung isoliert. Sie stellten Verkehrsverbindungen nach Katar ein und schlossen den Luftraum für Flugzeuge des Landes. Bislang haben American Airlines sowie die Konkurrenten United Continental und Delta Air Lines versucht, Druck auf die US-Regierung auszuüben, Flüge von Qatar Airways, Emirates Airline und Etihad Airways in die USA zu begrenzen. Sie werfen den Airlines vom Golf vor, Milliarden an staatlichen Subventionen erhalten zu haben.br/>

Bernecker Redaktion / www.bernecker.info