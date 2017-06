Saluggia, Italien und Männedorf, Schweiz, 23. Juni 2017 - DiaSorin (FTSE Italy Mid Cap: DIA) und die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) haben heute bekannt gegeben, dass beide Unternehmen in einem Entwicklungsprojekt zusammenarbeiten werden. Im Rahmen des Projektes wird DiaSorin die Fluent®-Laborautomationslösung von Tecan als Nukleinsäure-Extraktions-Plattform einsetzen.

Die neue Plattform soll in Kombination mit dem Liaison® MDX PCR-System von DiaSorin zum Einsatz kommen und Kunden so eine Systemlösung im Bereich der Molekulardiagnostik bieten, die den kompletten Arbeitsablauf von der Probenvorbereitung bis zur Analyse abdeckt.

Die Fluent-Plattform wird DiaSorin durch Tecan Partnering geliefert werden, optimiert auf den Einsatz in Kombination mit der Extraktionschemie und dem automatisierten PCR-Setup der Liaison® MDX 96 Well Disc von DiaSorin.

Fluent ist im Bereich der Laborautomation wegweisend und bietet eine höhere Kapazität und Geschwindigkeit sowie eine aussergewöhnlich hohe Präzision, hohen Durchsatz und erlaubt lange Zeiten ohne notwendige Benutzerinteraktion.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und Klinische Diagnostik. Das Unternehmen ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische Laboratorien. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Instrumenten und Komponenten, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2016 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 506 Mio. (USD 511 Mio.; EUR 464 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

Über DiaSorin

Headquartered in Italy and listed in the FTSE Italia Mid Cap Index, DiaSorin is a global leader in the In Vitro Diagnostics (IVD) field. For over 40 years the Company has been developing, producing and marketing reagent kits for IVD worldwide. Through constant investments in research and development, and using its own distinctive expertise in the field of immunodiagnostics to deliver a high level of innovation, DiaSorin offers today the broadest range of specialty tests available in the immunodiagnostics market and new tests in the molecular diagnostics markets, which identify DiaSorin Group as the IVD "diagnostics specialist".

For more information, please visit www.diasorin.com

