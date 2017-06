Obwohl sich das Wertpapier seit dem Abgasskandal und den darauf folgenden Crash in einem intakten Aufwärtstrend befindet, schrammte die Aktie in den letzten Handelstagen nur ganz knapp an der unteren Begrenzungslinie wieder vorbei und drehte zur Oberseite ab - daraus resultiert aber auch eine schöne Long-Chance!

Nach den massiven Kursabgaben aus September 2015 ausgelöst durch die allseits bekannte Abgasaffäre bei Volkswagen fielen die Notierungen auf ein Verlaufstief von 86,6X Euro zurück, anschließend ging es aber wieder bis an den markante Horizontalwiderstand von 136,65 Euro rasch aufwärts. Dort verweilte das Papier bis Anfang dieses Jahres - erst im Januar gelang ein Ausbruch darüber mit einem Verlaufshoch bei 156,55 Euro. An dieser Stelle leiteten Marktteilnehmer jedoch eine mehrwöchige Konsolidierungsbewegung zurück auf das Niveau von rund 130,00 Euro ein, die bis Mitte letzter Woche sogar an die langfristige Aufwärtstrendlinie seit Oktober 2015 heran reichte. ...

