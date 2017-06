Nach dem am 11. Mai veröffentlichten Quartalsergebnis sackte die Aktie des Automobilzulieferers Schaeffler deutlich ab und hat seither ihre liebe Not, mittelfristig entscheidende Unterstützungen zu verteidigen. Was im ersten Moment unsinnig anmutet, denn das erste Quartal brachte bei Umsatz und Gewinn eine klare Steigerung gegenüber dem Vorjahresquartal.

Den vollständigen Artikel lesen ...