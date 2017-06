Wie stabil ist der Frieden bei den Grünen? Ein Wutausbruch von Ministerpräsident Winfried Kretschmann über einen Beschluss der eigenen Partei ist im Netz gelandet. Das passt so gar nicht zur demonstrativen Einigkeit.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat beim Bundesparteitag der Grünen über einen Beschluss seiner Partei gelästert - und verärgert auf eine heimliche Videoaufzeichnung reagiert. In den Aufnahmen kritisiert er in erregtem Ton den Parteitagsbeschluss, ab 2030 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr neu zuzulassen. Regierungssprecher Rudi Hoogvliet sprach am Donnerstagabend mit Blick auf die Veröffentlichung von einer "Verwilderung der Sitten". Zuvor hatten "Stuttgarter Zeitung" und die "Badische Zeitung" (Online) darüber berichtet.

"Ein solcher Lauschangriff und dessen Veröffentlichung ist zumindest sittenwidrig", sagte der Sprecher. Die Videoaufnahmen sind im Netz, unter anderem bei YouTube zu finden. Der Regierungssprecher sagte, es habe sich nicht um eine öffentliche Debatte beim Parteitag, sondern um ein privates ...

Den vollständigen Artikel lesen ...