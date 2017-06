FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Commerzbank -Aktien haben am Freitagmorgen nach einer Kaufempfehlung der Citigroup den Dax auf der Handelsplattform Tradegate angeführt. Sie stiegen im Vergleich zum Xetra-Schluss des Vortages um 1,54 Prozent auf 9,447 Euro.

Die Analysten rechnen mit einer Aufhellung des Wettbewerbsumfeldes für Banken in Deutschland und einer Erholung von deren Profitabilität auf den langfristigen Durchschnitt. Die Commerzbank sei hierbei am besten aufgestellt. Daher stuften die die Papiere auf "Buy" hoch und nannten ein neues Kursziel von 12 Euro. Damit trauen sie den Aktien mittelfristig ein Plus von rund 29 Prozent zu.

In den vergangenen Wochen war die Erholung von Bankenaktien insgesamt ins Stocken geraten. Nachdem sie in den Monaten davor auch von der Hoffnung auf eine anziehende Inflation und steigende Leitzinsen profitiert hatten, dämpften jüngste Inflationsdaten diese Spekulationen ein Stück weit. Das Niedrigzinsumfeld macht den Banken im klassischen Einlagen- und Kreditgeschäft schon eine Weile zu schaffen./mis/das

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000CBK1001

AXC0050 2017-06-23/08:58