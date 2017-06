Was für eine katastrophale Woche für Nordex! Der ehemalige Highflyer an der Börse stürzte nach einer negativen Analysten-Studie (die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Nordex von 15,02 auf 9,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen) am Mittwoch um 5,7% in den Keller. Heute zeigt sich die Nordex-Aktie ebenfalls leicht schwächer...

