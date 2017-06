Mit der Papierfabrik Scheufelen und der Gietz AG begrüßt der Fachverband Faltschachtel-Industrie (FFI) zwei neue Assoziierte Mitglieder.

Papierfabrik Scheufelen

Die Papierfabrik Scheufelen GmbH + Co. KG mit Sitz in Lenningen wurde 1855 gegründet. Es handelt sich um einen führenden Hersteller gestrichener Premium-Papiere für den graphischen Sektor und hochwertiger Verpackungskartons für Luxusgüter aus den Bereichen Kosmetik, Pharmazie, Gesundheit, Schmuck, Uhren, elektronische Geräte und Spirituosen mit Exporten in über 40 Länder. Im April 2016 wurde Scheufelen von einem Unternehmerkonsortium unter Führung der deutschen Schaeff Gruppe mit Sitz in Schwäbisch Hall übernommen, um so für die Zukunft solide aufgestellt zu sein.

Horst Lamparter, Leiter Vertrieb und Marketing der Papierfabrik Scheufelen kommentiert den Beitritt: "Der Verband verfügt über ein umfassendes Know-how sowohl was neue Marktentwicklungen und neue Trends betrifft als auch zu vielen technischen Themen im Verpackungsbereich. Wir freuen uns ...

