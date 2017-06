Azubis haben, anders als Fachkräfte, nur maximal vier statt sechs Monate Probezeit. Das ist ziemlich kurz. Das Bundesarbeitsgericht hat deshalb jetzt erlaubt, die Probezeit zu verlängern - allerdings nur im Sonderfall.

In einem Arbeitsverhältnis kann zu Beginn eine Probezeit vereinbart werden. In der Regel sind das sechs Monate, die Arbeitgeber und -nehmer Zeit haben, um festzustellen, ob es passt oder nicht. Bei einer Berufsausbildungsverhältnis muss eine Probezeit vereinbart werden. Die muss mindestens einen und darf maximal vier Monate betragen. Innerhalb dieser Zeit kann das Ausbildungsverhältnis - wie auch bei ausgebildeten Fachkräften - jederzeit ohne Einhaltung einer Frist von beiden Seiten gekündigt werden.

Wie wichtig die Probezeit in der Lehre ist, zeigt sich in großer Deutlichkeit daran, dass gemäß Berufsbildungsbericht der Bundesregierung 2016 ungefähr jedes vierte Ausbildungsverhältnis vorzeitig beendet worden ist.

Berücksichtigt man außerdem, dass der sich Auszubildende zu Beginn der Ausbildung in einer für ihn völlig neuen Umgebung befinden, ist eine Probezeit von maximal vier Monaten relativ kurz. Ausbildende und Auszubildende tun also gut daran, die Probezeit aktiv zu nutzen. Denn die hohe Zahl abgebrochener Ausbildungsverhältnisse führt zu einem unnötigen Zeitverlust und unnötigen Kosten in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...