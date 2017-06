Modulare Anlagen bieten Planern größere Flexibilität, kürzere Lieferzeiten und bessere Kostenkontrolle. Ein Beispiel hierfür ist die modulare Entleerstation für Big-bags, die der Anlagenbauer Azo entwickelt hat. Big-bag-Entleerstationen übernehmen tragende Aufgaben in der Food- und Pharma-Branche: Hier werden die Rohstoffe für Gewürz- oder Backmischungen, Zahnpasta oder Tabletten in den Produktionsprozess aufgegeben. Für das sichere und staubfreie Handling der meist pulverförmigen Rohstoffe haben sich Big-bags längst etabliert. Neu dagegen ist der modulare Aufbau der Entleerstation. Das Baukastensystem bietet die Möglichkeit, die Station mit vorgegebenen Elementen den Kunden-Anforderungen anzupassen und individuell zu konfigurieren. Mit dem modularen Baukastensystem ist die Entleerstation so flexibel wie die anpassungsfähigen Big-bags selbst: Vom Obergestell über Auflageplattform, Anschlusssysteme und Behälter bis hin zum Untergestell sind die Komponenten individuell zu kombinieren. Die Bauteile ...

