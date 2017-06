Der Absatz von Portionsbeuteln solcher Präparate in Pulverform steigt stark an. Um sowohl den eigenen Ansprüchen an einen hohen Qualitätsstandard zu genügen als auch sämtliche Vorgaben, Richtlinien und Prozesse exakt einzuhalten, ist der Hersteller auf zuverlässige Reinraumtechnik angewiesen. Aus diesem Grund hat sich das Unternehmen für eine neue Laminar-Flow-Anlage von PTA Pharma-Technischer Apparatebau entschieden und damit nach über zweieinhalb Jahrzehnten eine Anlage desselben Herstellers ersetzt.

Strikte räumliche Trennung der Produktrohstoffe

Bei der Wahl seiner neuen Wiegeanlage legte der Arzneimittelhersteller besonderes Augenmerk auf technisches Know-how und größtmögliche Flexibilität. Die verbaute Anlage ist eine maßgeschneiderte Lösung, abgestimmt auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...