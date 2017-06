Die weltweite Nummer eins bei Dialyse-Produkten und -Dienstleistungen hat - zum Leidwesen der Betroffenen - eine rosige Geschäftsperspektive. Für weiteres Wachstum sprechen nicht nur der demographische Rahmen, sondern auch die steigende Verbreitung von chronischer Nierenentzündung, Diabetes sowie Blutdruck, die ein chronisches Nierenversagen begünstigen können. Ein positiver Aspekt ist allerdings auch, dass die Betroffenen sich mit der entsprechenden Behandlung auch über eine verlängerte Lebenserwartung freuen dürfen. Bei der Zahl der weltweiten Dialysepatienten ist ein Anstieg von etwa 3 Mio. per Ende 2016 auf ungefähr 4,9 Mio. bis zum Jahr 2025 zu erwarten. FMC steht für ein Netzwerk von 3.654 Dialysekliniken, in denen Behandlungen für mehr als 310.000 Patienten weltweit durchgeführt werden. Neben dem Klinik-Geschäft steht auch das Geschäft mit Dialyseprodukten sowie Dialyse-Maschinen/Dialysatoren. Man folgt im Dialyse-Geschäft also einem vertikalen Geschäftsmodell. Die bereits vorhandene Aufstellung erlaubt es aber auch, darüber hinauszudenken. Zur erklärten Strategie gehört die Erschließung neuer Geschäftsfelder. Bis 2020 will FMC ein Umsatzwachstum von durchschnittlich 10 % schaffen und damit letztlich bei einem Erlösvolumen von 24 Mrd. Euro landen. Beim Nettoergebnis hat man pro Jahr eher einstellige Prozentraten zu erwarten. Zum kurzfristigen Erwartungsbild: Im laufenden Jahr gelten 8 bis 10 % Umsatzwachstum als Messlatte, beim Konzernergebnis soll ein Anstieg um 7 bis 9 % erreicht werden. Weiter angezogen werden soll die Kostenschraube. Im Rahmen des Global Efficiency Program II will der Vorstand zusätzliches Effizienzpotenzial realisieren und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit weiter optimieren. Bis zum Jahr 2020 sollen Kosteneinsparungen von 100 bis 200 Mio. Euro pro Jahr geschafft werden. Davon profitieren auch die Aktionäre: In der jüngsten Hauptversammlung durften sie nun schon 20. Dividendenanhebung in Folge abnicken (Aktuelle Dividende: 0,96 Euro). Seit 2015 war der Kurs bei FMC bei etwa 84 Euro gedeckelt. Jetzt stehen die Zeichen in charttechnischer Hinsicht auf Ausbruch, womit die Marke von 90 Euro in Reichweite gerät. br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus dem gestrigen Frankfurter Tagesdienst.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info