Frankfurt - Am letzten Tag der Woche stehen die vorläufigen Einkaufsmanagerindices in Frankreich, Deutschland und der Eurozone auf dem Programm, berichten die Analysten der Helaba.Die Stimmung im Industrie- und Servicebereich habe sich seit dem letzten Jahr deutlich verbessert und im Vormonat sei der deutsche Industrie-PMI mit 59,0 Punkten auf den höchsten Stand seit April 2011 gestiegen. Auch in Frankreich und der Eurozone lägen die Werte weit im Expansionsbereich. Finanzmarktumfragen, wie die ZEW-Salden und das sentix-Investorenvertrauen, würden per Saldo dafür sprechen, dass die hohen Niveaus verteidigt werden könnten. Mit deutlichen Anstiegen sei aufgrund der erreichten Levels aber nicht zu rechnen. Alles in allem würden die Wachstumsperspektiven in Deutschland und der Eurozone günstig bleiben, wenngleich zu berücksichtigen sei, dass sich die Stimmungsindikatoren von der realwirtschaftlichen Entwicklung gelöst hätten und die Perspektiven möglicherweise überzeichnet würden.

Den vollständigen Artikel lesen ...