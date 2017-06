Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER, siehe schöne Wertschätzung im Handelsblatt DA. Mehr wikifolio-Whispers in den Kacheln . Aurelius 0.77% TomWest (GTBESTPL): Aurelius hat anscheinend bei der Hauptversammlung wohl einen sehr guten und kompetenten Eindruck hinterlassen. Bei dem Kurserlauf momentan ist der Abschlag von € 4.- Dividende in zwei, drei Handelstagen schon wieder "aufgeholt". Für mich sind es "Macher" und nicht "Blender". Letztendlich fördert ein guter Kursverlauf und eine hohe Dividende das Image...

